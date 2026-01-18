«Это пишет не она!»: близкие исчезнувшей актрисы из Самары получили жуткие сообщения

История 32-летней самарчанки Екатерины, начинающей актрисы и мастера бьюти-индустрии, приобрела черты детективного триллера с тревожным финалом. Как сообщает телеграм-канал «112», после болезненного развода и поиска нового жизненного пути девушка активно погрузилась в мир мотивирующих тренингов, что в итоге привело к ее полному исчезновению. Родные, получившие с ее страницы в соцсети безличные сообщения «как дела?», убеждены, что им пишет не она, и обратились в полицию.

Еще летом в аккаунте девушки появились анонсы мастер-классов, например, по «женской избирательности», ведущих в телеграм-каналы, где обещают с помощью астрологии найти мужчину «премиум-класса». Аналитики отмечают, что подобные сообщества, часто апеллирующие к именам вроде Павла Ракова, используют стандартный набор инструментов: агрессивный маркетинг, создание иллюзии элитарности и псевдонаучный язык, что является классическим признаком сектоподобных структур.

Финал этой истории пока неизвестен, но уже содержит шокирующие детали. Перед исчезновением Екатерина сообщила о поездке «на обучение» в Казахстан, где ее позже видели просящей деньги на улице. Также выяснилось, что для выполнения какого-то «задания» она взяла кредит на три миллиона рублей. Позже ее след обнаружился в Москве, где она восстанавливала паспорт.

Эксперты по деструктивным культам подчеркивают, что подобные истории — не редкость. Родственникам, столкнувшимся с похожей историей, дали рекомендации: фиксация всех подозрительных изменений в поведении (смена имени, интересы к специфическим тренингам, крупные финансовые траты), сбор скриншотов и немедленное обращение в правоохранительные органы.

История Екатерины — это жесткое напоминание о том, что в поиске поддержки и смысла в кризисный период крайне важно критически оценивать предложения «быстрого преображения жизни», которые могут вести не к успеху, а к потере свободы и связи с реальным миром. Сейчас местонахождение девушки неизвестно.

