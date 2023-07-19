«Это политическая уловка»: американцы раскрыли очередные экономические манипуляции Байдена
Американцы осудили Байдена за недостаточную помощь студентам, оказавшимся в долговой яме
Фото: [Павел Бедняков/©РИА Новости]
Американский лидер Джо Байден в социальных сетях заявил, что его план помощи студентам с оплатой долгов за учебу является ключевым. Он также подчеркнул, что местная администрация сделает все возможное, чтобы помочь трудолюбивым американцам «немного отдохнуть».
Пользователи в комментариях отметили, что при нынешнем уровне дохода среднестатистического американца, закрыть учебный кредит студенту удастся лишь к 80 годам.
«Если серьезно, то вам нужно делать больше для людей с определенным «доходом». Я буду платить по долгам колледжу, пока мне не исполнится 80 лет»; «Правительству больше нельзя доверять наши налоговые деньги, и оно должно вернуть их»; «Зачем решать проблему, если можно купить голоса за деньги налогоплательщиков?» — иронизируют и возмущаются пользователи.
Некоторые комментаторы потребовали от своего президента увеличения зарплаты для того, чтобы просто позволить себе жилье. Один из граждан подчеркнул, что все действия Байдена — лишь способ поднять рейтинг перед выборами.
«Есть тысячи вещей, которые вы можете сделать, и это будет в сто раз эффективнее, чем перевод платежей по кредиту на перегруженных налогоплательщиков. Это политическая уловка, чтобы попытаться улучшить ваши рейтинги, и вы это знаете»; «Увеличьте минимальную заработную плату, чтобы мы могли позволить себе жить снова! Если мы не остановим это, никто не сможет позволить себе дом», — добавили юзеры.
Ранее американцы осудили Байдена за нанесение ущерба экономике.