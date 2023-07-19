«Это политическая уловка»: американцы раскрыли очередные экономические манипуляции Байдена

«Есть тысячи вещей, которые вы можете сделать, и это будет в сто раз эффективнее, чем перевод платежей по кредиту на перегруженных налогоплательщиков. Это политическая уловка, чтобы попытаться улучшить ваши рейтинги, и вы это знаете»; «Увеличьте минимальную заработную плату, чтобы мы могли позволить себе жить снова! Если мы не остановим это, никто не сможет позволить себе дом», — добавили юзеры.