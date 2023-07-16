«Установленная марионетка»: американцы осудили Байдена за нанесение ущерба экономике

«Это означает получить вторую работу и выйти на пенсию, чтобы выжить, снизив при этом качество своей жизни»; «Какую пользу принесла ваша экономика простым людям?»; «Кажется, что байденомика — это то, что вам нужно, чтобы соответствовать контексту ваших твитов», — пишут пользователи.