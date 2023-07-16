«Установленная марионетка»: американцы осудили Байдена за нанесение ущерба экономике
Американцы обвинили Байдена за отключение энергетического сектора
Фото: [freepik.com]
Американский президент Джо Байден в социальных сетях в очередной раз заявил, что его план экономики под названием «байденомика» способствует развитию производства внутри страны, а также увеличению рабочих мест.
Жители США в комментариях напомнили Байдену, что гражданам приходится находить дополнительные способы заработка, чтобы выжить. И это значительно снижает их качество жизни.
«Это означает получить вторую работу и выйти на пенсию, чтобы выжить, снизив при этом качество своей жизни»; «Какую пользу принесла ваша экономика простым людям?»; «Кажется, что байденомика — это то, что вам нужно, чтобы соответствовать контексту ваших твитов», — пишут пользователи.
Некоторые комментаторы отметили, что Джо Байден — марионетка, которая нанесла экономике значительный ущерб.
«Вы благодарили фабричных рабочих за их налоговые доллары, которые вы потратили на оплату дипломов по гендерным исследованиям?»; «Установленная марионетка нанесла ущерб экономике США. Установленная марионетка первым делом отключила наш энергетический сектор»; «Ваши ребята отправили рабочие места за границу в первую очередь. Байденомика — это пустое слово, не имеющее смысла», — заявили юзеры.
Ранее американцы осудили Байдена за слова о среднем классе.