Член СПЧ Ахмедова прокомментировала скандал с девочкой-квадробером

Член СПЧ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова в колонке «Специально для RT» прокомментировала недавний скандал с певицей Миа Бойко в Надыме. Комментарий был опубликован в телеграм-канале вечером в пятницу.

««Не травите девочку!» — кричат сердобольные мамаши после инцидента с девочкой-кошкой на концерте певицы MIA BOYKA. Они как бы заступаются за девочку, но при этом не вполне осознают, что тем самым превращают квадробинг в норму. А ведь никто и никогда не говорил, что фурри, квадробинг и подобное безопасны для детей», – начинает Ахмедова.

По словам журналистки, этим летом (напомним, все обращения поступали и Екатерине Мизулиной, которая также сейчас встала на защиту девочки) в России все больше инцидентов наблюдали из-за квадроберов: то они ели кошачий корм, то кусали прохожих...Этого становится намного больше, и сейчас, по мнению Ахмедовой, проблема стоит в главном – обсуждения инцидента на концерте Бойко выводится в топ и, соответственно, приобретает статус нормального.

«В каналах выкладывают групповые фото из советских садиков, где мальчики и девочки сидят в костюмах зайчиков. Под этими фото ставится вопрос: «А мы разве не были квадроберами?» Жаль сообщать, но вот это — полная дурь. Вы были зайчиками в кругу таких же зайчиков на детском утреннике. Вы не ходили с пушком на попе в магазин, вернее, не неслись заячьей рысцой туда на четвереньках. А если бы в те времена вы проделали всё это, то получили бы море негатива», – говорит автор.

Ахмедова резюмировала: ребенок должен учиться быть человеком и жить по человеческим законам, а не стремиться быть животным. Люди, которые меняют свою данность так легко, вряд ли могут ценить свою принадлежность нации, семье, человеческому роду в целом.

Напомним, ранее сообщалось о том, из-за чего произошел масштабный сбой RuTube.