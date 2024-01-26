Это позор: доктор Мясников раскрыл, что чувствовал перед смертью заключенный, которого казнили азотом в США
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В американской Алабаме провели смертную казнь с применением чистого азота. Это первый известный случай, когда высшую меру приводят в исполнение именно таким образом, пишут американские СМИ.
Такое наказание получил 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году.
Просто сон
Как рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников, такая смерть достаточно безболезненна.
«С точки зрения медицины все в порядке — человек просто засыпает», — отметил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Своего рода обряд»
Однако он отметил, что подобный способ приведения приговора о смертной казни в действие, нарушает саму суть этого понятия.
«Большего ханжества я не знаю: отнимать у человека жизнь и беспокоиться о его самочувствии. Смертная казнь всегда была наказанием комплексным, и сама смерть была только избавлением. Тут и ожидание, и позор, и страх, и боль. Позорная казнь для одних, плаха и расстрел — для других. Это своего рода обряд! А у американцев подход, мягко говоря, не самый правильный», — подытожил он.
Напомним, ранее в США суд разрешил казнить заключенного «невиданным» методом.