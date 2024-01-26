Это позор: доктор Мясников раскрыл, что чувствовал перед смертью заключенный, которого казнили азотом в США

«Большего ханжества я не знаю: отнимать у человека жизнь и беспокоиться о его самочувствии. Смертная казнь всегда была наказанием комплексным, и сама смерть была только избавлением. Тут и ожидание, и позор, и страх, и боль. Позорная казнь для одних, плаха и расстрел — для других. Это своего рода обряд! А у американцев подход, мягко говоря, не самый правильный», — подытожил он.