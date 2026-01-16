«Это просто безобразие!»: в Подольске сосед ищет управу на женщину и собаку, изгадившую двор

В Подольске обычный дворовой конфликт из-за неубранных продуктов жизнедеятельности собаки вышел на уровень серьезного правового разбирательства, пишет REGIONS . Один из жителей собирает доказательства против соседки, выгуливающей корги. Он готов обратиться в надзорные органы для привлечения ее к административной ответственности.

Подольчанин возмущен поведением соседки, которая выгуливает пса, но никогда за ним не убирает. Тем временем животное облюбовало двор, а также хоккейную коробку. Такие мины, по словам мужчины, можно встретить в разных местах: их часто заботливо закапывают снегом, что даже коварнее.

«Это просто безобразие. Ничего против собаки не имею, сам люблю животных. А вот к их какахам привыкать не собираюсь. Я считаю, завел собаку, убирай за ней, неси ответственность. А то повадились выгуливать животных в хоккейной коробке, а экскременты не убирают, а так, снежком присыпают. Не очень-то приятно в вымазанных ботинках домой приходить. Это просто хамство», — возмущается Сергей.

Практическую основу для таких действий обеспечили недавние изменения в законодательстве. Как пояснил юрист Олег Конев, с декабря 2024 года вступили в силу поправки в статью 8.52 КоАП РФ. Теперь к ответственности можно привлечь не только за жестокое обращение, но и за «непринятие мер к уборке продуктов жизнедеятельности животного» в общественных местах. Размер штрафа для граждан составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Под общественными местами закон понимает широкий перечень территорий: от улиц и скверов до детских площадок и придомовых газонов, что делает норму применимой в большинстве жилых массивов.

Однако, как отметил юрист, для успешного привлечения к ответственности одних слов недостаточно. Необходима доказательная база. Рекомендуется последовательный алгоритм действий: начать с вежливой беседы, при ее неэффективности — обратиться к участковому, и только затем — с собранными материалами в надзорные органы, такие как Россельхознадзор или комитет по ветеринарии. В качестве доказательств подойдут фото- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения, а также письменные показания свидетелей.

