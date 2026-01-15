Холодный салон и скулеж: судьба собаки в запертой машине волнует жителей Звенигорода

В Звенигороде местные жители фиксируют случай потенциального жестокого обращения с животным: уже несколько дней в разных районах города в запертом автомобиле обнаруживают одну и ту же собаку. Последний инцидент произошел накануне Крещенских морозов, когда салон машины не отапливается, что создает прямую угрозу жизни питомца. Юрист Гульназ Измайлова для REGIONS пояснила, почему история может закончиться не только штрафом, но и статьей УК.

Проблема заточения собаки в автомобиле началась еще в новогоднюю ночь, утверждает жительница Звенигорода Алена С., сообщившая, что питомец находился внутри машины 31 декабря. После ее звонка в полицию хозяин животного быстро вернулся, пояснив, что приехал в гости, но собаку не пускают в дом из-за кота.

«Потом машину он переставил в другое место, опять писали жители, что собака в машине. А 11 января машины не стало, думали, он уехал», — рассказала Алена.

Как пояснила юрист, оставление питомца в автомобиле в условиях экстремальных температур подпадает под действие статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). К жестокости закон относит не только прямое насилие, но и содержание на морозе, лишение пищи и воды, что может повлечь гибель или увечье. Санкции по этой статье предусматривают штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ситуация осложняется тем, что, по словам очевидцев, обращения в полицию не всегда приводят к оперативному вмешательству, так как для вскрытия автомобиля могут требоваться специалисты МЧС. Однако сам факт оставления животного в опасности является основанием для возбуждения дела, и бездействие владельца квалифицируется как умышленное.

