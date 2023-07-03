«Это просто дьявол в обличии человека»: мужчина утащил в кусты изнасиловал восьмиклассницу
Россияне предложили кастрировать насильников после случая со школьницей в Архангельске
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Восьмиклассница стала жертвой извращенца. Мужчина напал на девочку прямо напротив центральной районной администрации в Архангельске, сообщает SHOT.
По данным журналистов, 15-летняя девушка гуляла, когда на нее напал 39-летний извращенец. Он схватил подростка за горло, утащил в кусты и изнасиловал. Девочка кричала, на звуки собрались прохожие. Они не дали мужчине сбежать до приезда оперативников, которые его задержали.
Подозреваемый в совершении насильственных действий безработный, ранее судим не был.
Россияне, комментируя инцидент, вновь подняли тему наказания в виде удаления репродуктивных органов у осужденных за изнасилование несовершеннолетних.
«Кастрация таких выродков нужна, 15 лет отсидит и опять пойдет»; «Однозначно кастрация! Никакие 15-20 лет не изменят сущности этих животных»; «Это просто дьявол в обличии человека, гадина! Бедный ребенок», — высказались пользователи Сети.
Ранее россияне попытались выяснить, из-за чего охранник убил пожилую любовницу в Сыктывкаре.