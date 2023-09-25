«Это психологически очень тяжело»: боец СВО поделился, в чем заключается его главный страх

Боец с позывным Стук на всю жизнь запомнит свой первый минометный обстрел. Такие моменты, по словам солдата, заставляют привыкать к окружающей обстановке. Тем более, если до этого ты выкопал первый окоп, который впоследствии спас тебе жизнь.

Однажды Стук и его товарищи отправились на позиции в посадке. Там бойцы окапывались, готовясь к обороне.

«Нам еще перед выходом сказали: «Ребят, вы едете ненадолго, ничего не берите с собой». Я послушался, и у меня был только штык-нож. И тут дают задание копать. Ну ладно, выкопал себе укрытие штык-ножом. А потом был минометный обстрел, что звучит и выглядит достаточно страшно, если ты новичок», — отмечает боец СВО Стук.

К счастью, наши солдаты вовремя попрятались в окопы, и тот самый, выкопанный ножом, нашему собеседнику спас жизнь.

Немного позже Стук вместе с сослуживцами забирал раненых, многих из которых приходилось тащить. «Трехсотых» было большое количество — 30 человек, и российских солдат засекли украинцы, открыли по ним пулеметный огонь.

«Мы бросились на землю, и пули засвистели над головами. Мне товарищ говорит сзади: «Ты живой?», отвечаю: «Живой», и мы дальше поползли. Лезем и озираемся, боимся растяжек. Любой предмет может быть заминирован. Это психологически очень тяжело, когда опасность рядом, она вокруг, но заметить ее очень трудно», — добавляет парень, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Стука, на неизвестных полях надо действовать определенным образом, поступать по определенной схеме. Но поначалу, когда еще навыки нетвердо освоены, становится не по себе.

Ранее ополченец на всю жизнь запомнил случай, как не смог защитить женщину.