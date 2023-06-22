«Это риски»: выяснилось, почему россиян не стоит переводить на удаленку

В России предложили отправлять работников на удаленку при засушливых или жарких погодных условиях. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

По словам парламентария, в последние годы эта форма труда была успешна. Руководитель HR-агентства Лидия Крафт такую инициативу интересной, но в некотором роде спорной, потому что большинство граждан могут привыкнуть к такому режиму работы. И это может повлиять на производительность труда.

«Попробовав работать удаленно, большинство сотрудников захотят такой формат на постоянной основе. Из-за того, что они хотели работать из дома, а их забрали обратно в офис, будет падать настроение, мотивация и следовательно – производительность труда», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время собеседница подчеркнула, что удаленную систему уже не так легко организовать.

«Нужно выстраивать специальную CRM-систему, менять подход к отслеживанию, контролю. Это риски, компания может оказаться не готовой к такому переходу. Здесь только опытный HR поможет. Он может правильно выстроить бизнес-процессы», — добавила Крафт.

По словам собеседницы, лучше создать такие условия, чтобы сотрудникам и в жару было удобно работать: наладить кондиционирование, вентиляцию, проветривание. Кроме того, не помешает снизить требования к дресс-коду.

«Есть жестокие виды дресс-кода: платья, колготки, закрытые туфли. Где-то можно поступиться этими принципами, разрешить людям более легкую одежду. Сотрудникам, которые не общаются с клиентами напрямую, можно разрешить шорты, майки, рубашки», – уточнила руководитель.

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