Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с Инфо24 объяснил, зачем Британии может понадобиться высылать свои войска на Украину.

По мнению эксперта, ЕС готовится к войне с Россией и хочет не дать ей завладеть ценными ресурсами, в том числе в Полтавской и Днепропетровской областях. Собеседник издания отметил, что на это указывают слова британского премьера Кира Стармера, который не исключил отправку военных на Украину. По словам Соболева, Британия хочет урвать кусок территории себе, чтобы пустить на свое обогащение.

«Британия и другие европейские страны все еще надеются нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Это серьезная угроза. Мы должны быть готовы к тому, что Европа будет воевать с Россией, так как они не отказались от этих планов», — резюмировал Соболев.

Эксперт напомнил, что Британия продолжает проводить учения, а также втихую разворачивают военную инфраструктуру вблизи российских границ.

Ранее Кир Стармер заявил о готовности ввести войска Британии на Украину.