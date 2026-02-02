«Это так не работает!»: в Подольске обнаглевший водитель стал антигероем соцсетей из-за таблички и лопаты

В подмосковном Подольске обычная зимняя уборка снега во дворе переросла в мини-скандал, высветив вечную проблему «парковочных войн», пишет REGIONS .

На улице Генерала Стрельбицкого один из автомобилистов, самостоятельно расчистив парковочное место, установил на нем самодельную табличку с лаконичной надписью: «Место почистил для себя». Этот жест был расценен как попытка запретить другим водителям парковаться на общественной территории.

Фотография импровизированного знака быстро разошлась по местным телеграм-каналам и соцсетям, вызвав бурную реакцию горожан. Большинство комментаторов не поддержали инициативу автолюбителя.

«Конечно, крутая схема. Почистил место, и теперь это твоя собственность? Это так не работает!» — написал один из пользователей.

Юрист Павел Топарев пояснил правовые аспекты подобных действий. Он подтвердил, что с юридической точки зрения уборка снега не создает для автовладельца исключительных прав на парковочное место.

«Многие водители идут дальше – устанавливают ограждения или столбики, пишут на асфальте номера своих автомобилей, раскладывают шипы. Если земля при этом не находится в собственности или аренде, то это является нарушением», — говорит эксперт.

Такие действия могут быть квалифицированы как самовольное занятие земельного участка по статье 7.1 КоАП РФ, что грозит физическому лицу штрафом от пяти тысяч рублей.

Парадоксально, но на фоне этого инцидента на маркетплейсах наблюдается спрос на специализированные парковочные таблички с просьбами не занимать место. Их ассортимент широк — от вежливых до категоричных, а цена начинается от шестисот рублей. Однако, как показывает практика, подобные «предупреждения» на общей придомовой территории остаются лишь рекомендацией, сила которой зависит исключительно от совести соседей.

Ранее сообщалось, что в Одинцове иномарка застряла при экстремальном съезде с лестницы.