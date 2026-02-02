Физика наказала: в Одинцове иномарка застряла при экстремальном съезде с лестницы

В Одинцове нестандартный способ покинуть парковку торгового центра закончился для водителя крупным инцидентом. Как пишет REGIONS , вместо того чтобы воспользоваться обычным выездом, автомобилист попытался съехать по пешеходной лестнице. Результат оказался предсказуемым: машина прочно застряла на лестничном пролете, так и не добравшись до проезжей части.

Фото и видео необычного происшествия быстро стали вирусными в социальных сетях, вызвав волну ироничных комментариев. Причины маневра остаются неясными — возможно, водитель хотел сэкономить время, избежать оплаты парковки или просто переоценил возможности своего автомобиля.

Инструктор по вождению Сергей Чугунов пояснил, что подобные ситуации не редкость: водители пытаются экономить на парковке либо срезать пути, пытаясь покинуть заполненные парковки.

«Пешеходные лестницы и эстакады не рассчитаны на вес и габариты автомобилей — это приводит к повреждениям как машины, так и конструкций, а также создает риск для пешеходов», — прокомментировал для REGIONS инструктор по вождению Сергей Чугунов.

Эксперт подчеркнул, что подобная «экономия» часто оборачивается куда большими затратами. Он отметил, что в случаях застревания в местах, не предположенных для машин, может потребоваться эвакуатор, а это затратно.

По данным очевидцев, для освобождения заблокированного автомобиля в Одинцове действительно потребовались услуги эвакуатора. К счастью, обошлось без пострадавших, а детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что дрифтера в Подмосковье могут засудить за зрелищный «автобалет» у ТЦ.