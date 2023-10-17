«Это только в кино показывают»: снайпер СВО развенчал мифы о своей работе

Российский снайпер СВО Валентин Т. работает «за ленточкой» уже около года. Он знает все тонкости своего ремесла и особенности боев на новых территориях. О некоторых из них он рассказал нашему корреспонденту.

Как отметил солдат, иногда у него бывают выходные. Часто после того, как ВС РФ массировано обстреливают позиции противника артиллерией. Украинцы уже знают, откуда ждать подвоха.

«На следующий день нельзя даже на проверку ствол высунуть в окно, туда тут же летит», — пояснил Валентин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обычно любая снайперская пара — это пулемет и винтовка, продолжил боец. Бывает, что украинцам выдают винтовки НАТОвского образца, дальнобойные, которые стреляют на 2,5 километра. У оружия российского снайпера рабочее расстояние составляет всего 600–800 метров.

«Это только в кино показывают, что снайпер сидит на другом конце квартала и спокойненько работает. К сожалению, в жизни такое невозможно. Надо близко подползти. Но и у ВСУ не вся амуниция хорошая. Однажды мы подкрались с напарником и дуршлаг украинца изрешетили. Но кто-то из нас попал в голову, и пуля пробила каску. Прошла навылет», — подчеркнул наш собеседник.

При этом у российских солдат были не бронебойные, а обычные снайперские пули, которые ничуть не усилены — просто в них чуть больше пороха. А каска у украинца оказалась «никудышной». Валентин добавил, что «ответки» от ВСУ прилетают быстро, поэтому главное правило: сделал дело — поменяй позицию. На месте оставаться нельзя.

Ранее мы писали, что украинские ВС перестали использовать западную технику.