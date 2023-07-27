Это только видимость контроля: какие проблемы подстерегают убежденных оптимистов

Оптимистичный настрой и позитивное отношение к жизни могут быть не только полезны, но и вредны. Не секрет, что большинство людей не любит думать о плохом, которое может произойти, а может и нет. Но убежденные оптимисты порой игнорируют реальную опасность.

Оказывается оптимистичный настрой — это одна из ловушек нашего мозга. Логики в этом обычно нет, мы просто верим, что все будет хорошо. Это приятно, но это лишь видимость контроля. Такое когнитивное искажение может привести к разочарованиям и серьезным проблемам.

«Дело в том, что человек, склонный к оптимизму, обычно не может реально оценить риски. Например, со здоровьем или с бизнесом, что недопустимо. Часто оптимисты переоценивают собственные силы, и в итоге подводят и себя, и всех вокруг», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Чтобы избежать отклонения в сторону оптимизма, нужно во-первых, учиться на своих ошибках. Если вы видите, что ваши ожидания раз за разом оборачиваются разочарованием, то стоит оценивать ситуацию более объективно. Во-вторых, доказывать свои убеждения фактами.

«Не нужно думать, что вам не грозить рак, но можно сказать себе, что шансы на это не велики. Ведь вы ведете здоровый образ жизни, у вас хорошая наследственность, вы регулярно проверяетесь. В этом случае оптимизм вполне уместен», – заключила эксперт.

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