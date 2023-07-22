Эффект компромисса и страх потери: разбираемся, как перестать вестись на рекламу

Даже самая примитивная и глупая реклама может быть эффективна. Ведь вся она строится на проверенных годами принципах, которым наш мозг просто не может противостоять.

Не стоит удивляться тому, что все рекламные ролики — это сплошное клише и повторение знакомых истин. Ведь людям психологически комфортно выбрать то, что хорошо знакомо, а неизвестность всегда пугает.

«Также рекламодатели любят играть на нашем страхе потери. Потеря какой-либо ценности расстраивает гораздо больше, чем радует находка. Даже если вы нашли нечто более ценное. Именно поэтому нам так часто предлагают попробовать что-то бесплатно. Например, подписку на онлайн-кинотеатр. Отказаться от этого будет трудно, даже если объективно нам это не нужно, мы заплатим», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Также отлично работает эффект компромисса, когда нам предлагают три варианта товара или услуги, один из которых неоправданно дорог. Это делается специально, чтобы мы выбрали нечто среднее — компромисс, а не самый дешевый и возможно более подходящий нам вариант.

«Так работают когнитивные искажения. Нельзя полностью от них избавиться, но можно им противостоять. Во-первых, никогда не торопитесь с покупкой. Подумайте несколько дней, почитайте отзывы, посоветуйтесь с близкими», – акцентирует эксперт.

Во-вторых, слушайте разум, а не сердце. Покупка приносит сиюминутное удовольствие, а потому ваши чувства могут вас обмануть, но холодный рассудок — никогда. И в третьих перед покупкой вспомните, что вы — не богатый наследник, деньги достаются вам трудом, возможно очень тяжелым.

«Подумайте стоит ли очередная покупка своих денег, ведь большинство вещей не дает нам ничего кроме момента радости», – заключила психолог.

Ранее мы рассказывали, почему иногда мечтать вредно.