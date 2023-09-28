«Это твои деньги — пользуйся»: выяснилось, как банки навязывают россиянам кредитные карты
Психолог Хорошилова рассказала, какие россияне чаще всего оказываются в долговой
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Многие банки, оформляя клиенту дебетовые или зарплатные продукты, предлагают заодно завести и кредитную карту. И, как рассказала бизнес-психолог Виктория Хорошилова, делают это из вполне прозрачного расчета.
Эксперт подчеркнула, что таком случае все рекламные усилия направляются на детскую, инфантильную часть человека.
«Посыл такой: «Это твои деньги — пользуйся!». Еще и дают 100 дней без процентов. Как тут отказаться? Но, как говорится, деньги мы берем чужие, а отдаем свои. Далее у человека может не хватать финансовой грамотности и критического мышления, чтобы просчитать, сколько для человека будут стоить эти кредитные деньги», — пояснила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также, по ее словам, безответственность проявляется в ложной надежде «на авось».
«Граждане просто думают: «Заработаю деньги и верну». И из такого инфантильного и безответственного поведения вырастает огромное количество проблем, в том числе невозможность кредитную карту обслуживать», — уточнила Хорошилова.
Также, дополнила специалист, в нашем социуме принято воспитание в стиле «должен».
«Человек себя чувствует должным родителям, обществу, работе. Быть должным для него привычно. И наличие кредитов — материальное выражение такого воспитания. Для некоторых это превращается в стиль и смысл жизни, как бы это печально ни звучало», — пояснила Хорошилова.
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