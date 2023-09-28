«Это твои деньги — пользуйся»: выяснилось, как банки навязывают россиянам кредитные карты

«Посыл такой: «Это твои деньги — пользуйся!». Еще и дают 100 дней без процентов. Как тут отказаться? Но, как говорится, деньги мы берем чужие, а отдаем свои. Далее у человека может не хватать финансовой грамотности и критического мышления, чтобы просчитать, сколько для человека будут стоить эти кредитные деньги», — пояснила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».