«Это убивает»: ивент-режиссер раскрыл, за счет чего начальники экономят на корпоративах

Потихоньку приближается Новый год, и многие фирмы уже подумывают о корпоративах. Такие мероприятия — отличный способ объединить коллектив и узнать его настроение. Последние тренды в организации корпоративов нам раскрыл ивент-режиссер, основатель агентства Tobelove Agency Александр Белов.

По его словам, если раньше одна вечеринка коллег была похожа на другую, то сейчас разные компании выбирают бутиковый подход — мероприятия организуют под индивидуальные запросы.

«Сейчас очень популярен иммерсивный формат, когда гости не просто едят и развлекаются, а становятся соучастниками событий, проходят через внутренние трансформации, получают образовательный опыт. Онлайн-вечеринки или гибридные форматы, когда часть сотрудников из других городов подключается к событию через Zoom, востребованы, но уже в меньшей степени», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разброс по бюджету на корпоративы, добавил Белов, очень большой. Все зависит от количества гостей, формата мероприятия, поставленных целей.

«Если речь идет о команде в несколько человек, которой просто хочется сменить офисную картинку и пообщаться в неформальной обстановке, то в 2023 году можно уложиться и в 100–300 тысяч рублей: сходить в театр, на ужин или даже съездить куда-то на выходные», — отметил ивент-режиссер.

Если же говорить о крупной компании и премиум-корпоративе, который должен вывести команду на новый уровень, в Москве на 100 гостей ценник стартует от 5 млн рублей, добавил эксперт.

«Сюда входят аренда площадки, фуршет, техническое оснащение, декор, гонорары ведущего и приглашенных артистов, агентская комиссия», — уточнил Белов.

По его словам, когда компания решает сэкономить, обычно банкет остается в приоритете, а вот декорирование и развлекательная программа страдают – эти обязанности перекладывают на сотрудников.

«Это убивает сам смысл корпоратива: как минимум часть команды вместо отдыха и поощрения получает список дополнительных задач. Поэтому лучше рассмотреть альтернативные форматы, которые изначально будут менее затратными — например, мастер-класс», — посоветовал собеседник.

Ранее выяснилось, как корпоратив поможет побороть страх публичных выступлений.