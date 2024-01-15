«Это увлекательный был аттракцион»: мошенники развели Любовь Успенскую на 1 млн рублей

Сразу отметим, что в лапы телефонных мошенников попалась не известная российская шансонье, я 68-летняя тезка звезды, тоже Любовь Успенская.

Как передает Shot, пенсионерка находилась в своей квартире в Москве на улице Лихоборские Бугры в районе Коптево. В какой-то момент у нее зазвонил телефон. На том конце провода оказалась с миловидным и вкрадчивым голосом девушка, что назвалась сотрудницей сотовой компании, строго предупредив, что как можно скорее необходимо продлить договор обслуживания.

Любовь Успенская прониклась и, по наводке позвонившей, перешла в онлайн-банк, став четко и последовательно выполнять все ее инструкции.

«Москвичка все делала под диктовку, но, когда с нее попросили 24 тысячи, бросила трубку. Однако было поздно: ее счета заблокировались, а когда она смогла всё разморозить, с карточки исчез накопленный миллион рублей», - приводится в публикации.

Обманутая пожилая женщина обратилась в полицию. Теперь в произошедшем разбираются правоохранители.

Ранее эксперты российского Центробанка перечислили самые популярные среди телефонных мошенников фразы, после которых рекомендуется сразу же бросать трубку.