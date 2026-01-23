«Это вам не лампа»: священники поставили точку в споре о главном светильнике

Священнослужители кафедрального собора имени святителя Ушакова в Саранске дали разъяснение о церковных светильниках. Центральная подвесная люстра в православном храме называется паникадило. Оно имеет вертикальную конструкцию и предназначено для освещения главного пространства под куполом, сообщают «Известия Мордовии» .

В церковной традиции существует различие между паникадилом и поликандилом. Паникадило, располагающееся в центральной части храма, традиционно содержит более двенадцати свечей или лампад. Поликандило, которое размещается в боковом приделе, является меньшим светильником и включает в себя от семи до двенадцати световых элементов.

Традиционное русское паникадило часто украшается изображением креста. Церковное освещение, помимо практической функции, несет глубокий символический смысл. Согласно богословскому толкованию, свет в храме олицетворяет присутствие Бога и духовное просвещение верующих.

Ранее стало известно, почему священники не окунаются в купели на Крещение.