«Это важно для изменения отношения». РПЦ выступила с инициативой о запрете склонения к аборту

В Государственной Думе состоялось обсуждение законопроекта, направленного на установление юридической защиты беременных женщин от внешнего давления с целью искусственного прерывания беременности. С инициативой принятия соответствующего федерального закона выступила Русская православная церковь, представившая свою позицию на круглом столе, сообщает РИА Новости .

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что принятие такого закона является принципиально важным шагом для трансформации общественного восприятия абортов. По его мнению, законодательный запрет на склонение к прерыванию беременности будет способствовать формированию в обществе принципиально иного, более ответственного отношения к вопросам рождения детей.

Инициатором законопроекта выступила Наталья Москвитина, глава благотворительного фонда «Женщины за жизнь». На обсуждении были представлены два взаимосвязанных проекта: поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за принуждение к аборту.

Москвитина подчеркнула, что ключевая цель законопроекта — «разобраться в смыслах» и утвердить новую социальную норму.

«Прерывание беременности — это не норма даже с точки зрения физиологии. Мы часто слышим от женщин: на меня давят, я не хочу аборта, но муж или партнер манипулирует мной. Иногда давление исходит от близких родственников, например, матери. Закон должен оградить женщину от такого влияния и дать ей возможность свободного выбора в пользу рождения ребенка», — пояснила она.

Эксперт также отметила высокую общественную востребованность такой меры. Подтверждением этому служит активное региональное нормотворчество: с 2023 года аналогичные запреты на уровне субъектов РФ уже приняты в 30 регионах страны. Предлагаемый федеральный закон призван унифицировать эту практику и обеспечить защиту прав беременных женщин на всей территории России.

