«Это заслуженная победа»: Хайкин рассказал об итогах конкурса по благоустройству малых городов

Победителей Всероссийского конкурса малых городов назвал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на традиционном совещании губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мы сейчас с коллегами находимся во Владивостоке, где сегодня подведены итоги восьмого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — доложил во время прямого включения Хайкин.

Министр благоустройства напомнил, что первый конкурс состоялся пять лет назад. Ему дал старт в подмосковной Коломне президент России.

«У нас в результате конкурса три победы. Это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В общей сложности, 270 миллионов рублей мы получаем грантов на реализацию данных проектов. Две территории — в Истре и Дубне — отдельно были отмечены благодарственными письмами министра за качественную проработку», — рассказал Хайкин.

В тройку победителей вошел Егорьевск со сквером «60-летия Победы». Михаил Хайкин отметил, что эта территория давно номинировалась на конкурс жителями.

«Мы уже несколько раз участвовали, в этом году — такая заслуженная победа. Красивая, значимая территория появится в городе — с фонтаном, цветниками, озеленением», — пояснил министр благоустройства Московской области.

Второй победитель — Сергиево-Посадский городской округ с центральной площадью в городе Хотьково. Это тоже долгожданный проект.

«И в Кашире — это территория в центре города, которая свяжет уже благоустроенную территорию и набережную, которую в этом угоду мы завершаем, тоже по проекту конкурса малых городов и исторических поселений», — добавил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что благоустройство лесопарков является для Подмосковья принципиально важным.