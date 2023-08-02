«Этот конфликт отличается от того, чему нас учили»: ветеран ВДВ рассказал, как помогает подготавливать бойцов СВО

Ветеран ВДВ из Жуковского Константин Гордеев рассказал, что он и его товарищи занимаются подготовкой бойцов к отправке на передовую. По его словам, работа не приостанавливается даже в День Воздушно-десантных войск.

Гордеев отметил, что сейчас ветеранское сообщество занято непростой работой.

«Мы, ветераны ВДВ, поняли, насколько этот конфликт отличается от того, чему нас учили. Мы прошли медицинскую переподготовку в Рязанском училище, теперь учим ребят оказывать первую медицинскую помощь по современным методикам», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ветеран помогает с подготовкой бойцов потому, что считает воздушно-десантные войска одной большой семьей. И все члены этой семьи сосредоточены только на одном — как скорее победить.

«Настроение у всех боевое, настрой только на победу. Ребята, которые уже отслужили, готовятся пойти добровольцами. Мы быстро перестраиваемся: и инструкторы есть, и методики, и понимание, как действовать», — дополнил Гордеев.

Собеседник также обратил внимание, что на помощь российским бойцам пришли даже гражданские.

«Спасибо волонтерской группе «Жуковяз»! Они постоянно помогают нам с бельем, вяжут носки и даже маскировочные сети. И отдельное спасибо землякам из «Подмосковье сегодня». Нам помогли получить коптеры с приборами ночного видения. Эта техника принесла большие результаты!» — добавил ветеран.

Ранее мы писали о том, как празднуют день ВДВ в России.