«Никакого буйства»: выяснилось, как ветераны празднуют День ВДВ

Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Сотни бывших военнослужащих празднуют этот день по-своему: кто-то шумно и весело, а кто-то — в тихом братском кругу.

Ветеран ВДВ Константин Гордеев из Жуковского рассказал, как отмечают праздник в его окружении.

«Сначала в пять часов утра идет построение у памятников. Возлагаем цветы нашим братьям. И отсюда уже товарищи отправляются на прыжки с парашютом», — рассказал Гордеев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После прыжков ветераны собираются за столом и продолжают празднование.

«Вспоминаем службу, отдаем дань уважения нашим друзьям и товарищам. Никакого буйства! Мы, настоящие десантники, не хотим ассоциироваться с балаганом и шумным поведением. У нас это не принято», — дополнил собеседник.

Гордеев добавил, что несмотря на праздник, он вместе с товарищами настроен по-деловому. Вместе они размышляют о том, как помочь бойцам на передовой.

«Сегодня нет повода для больших гуляний и фейерверков, поэтому мы все с моими друзьями и товарищами собрались и коротко по-деловому обсудили свои планы по подготовке мобилизованных ребят. Думаем о помощи нашим братьям», — объяснил ветеран.

Он рассказал, что подготовка бойцов — задача всего ветеранского сообщества, и назвал всех членов ВДВ большой и единой семьей.

Ранее мы писали о том, что президент поздравил ВДВ с профессиональным праздником.