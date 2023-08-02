«Никакого буйства»: выяснилось, как ветераны празднуют День ВДВ
Ветераны ВДВ вместо шумных гуляний в честь праздника занялись подготовкой бойцов СВО
Фото: [Из архива Константина Гордеева]
Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Сотни бывших военнослужащих празднуют этот день по-своему: кто-то шумно и весело, а кто-то — в тихом братском кругу.
Ветеран ВДВ Константин Гордеев из Жуковского рассказал, как отмечают праздник в его окружении.
«Сначала в пять часов утра идет построение у памятников. Возлагаем цветы нашим братьям. И отсюда уже товарищи отправляются на прыжки с парашютом», — рассказал Гордеев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
После прыжков ветераны собираются за столом и продолжают празднование.
«Вспоминаем службу, отдаем дань уважения нашим друзьям и товарищам. Никакого буйства! Мы, настоящие десантники, не хотим ассоциироваться с балаганом и шумным поведением. У нас это не принято», — дополнил собеседник.
Гордеев добавил, что несмотря на праздник, он вместе с товарищами настроен по-деловому. Вместе они размышляют о том, как помочь бойцам на передовой.
«Сегодня нет повода для больших гуляний и фейерверков, поэтому мы все с моими друзьями и товарищами собрались и коротко по-деловому обсудили свои планы по подготовке мобилизованных ребят. Думаем о помощи нашим братьям», — объяснил ветеран.
Он рассказал, что подготовка бойцов — задача всего ветеранского сообщества, и назвал всех членов ВДВ большой и единой семьей.
Ранее мы писали о том, что президент поздравил ВДВ с профессиональным праздником.