Этот регион вымрет? Людей напугали прогнозом о похолодании до −350 °C
Жителей Кузбасса напугали рассылкой о похолодании до −350 °C
Фото: [Зима в парке «Меленки» Павловского Посада/Медиасток.рф]
Жители Кемеровской области столкнулись с необычным техническим сбоем в системе экстренного оповещения о погоде, пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».
Накануне на мобильные телефоны кузбассовцев стали массово поступать сообщения через систему РСЧС, предупреждающие о невероятном похолодании до «− 350°C». Эта очевидная техническая ошибка, вызванная лишним нулем, вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях и породила волну шуток от сибиряков. Некоторые отметили, что это «идеальная температура, чтобы поесть мороженого».
Официальный прогноз, опубликованный пресс-службой регионального главка МЧС, не содержал фантастических цифр. Ведомство сообщило о сохранении на территории области аномально холодной погоды с минимальными температурами − 35°C и ниже, а местами — с сильными морозами до − 40°C.
Интересной особенностью инцидента стал выборочный характер. По свидетельствам пользователей, часть абонентов получила сообщение с ошибкой, тогда как другим пришла корректная информация. Это указывает на сбой в одном из каналов или модулей автоматической рассылки, а не на системную ошибку в базовых данных метеомониторинга.
Эксперты отмечают, что подобные технические накладки, хотя и создают информационный шум, не отменяют реальных угроз — в данном случае, серьезных морозов, требующих от жителей тепло одеваться, ограничивать время пребывания на улице и проверять исправность систем отопления.
Ранее сообщалось, каким будет климатический сценарий для Москвы по прогнозу метеорологов.