Этот регион вымрет? Людей напугали прогнозом о похолодании до −350 °C

Жители Кемеровской области столкнулись с необычным техническим сбоем в системе экстренного оповещения о погоде, пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Накануне на мобильные телефоны кузбассовцев стали массово поступать сообщения через систему РСЧС, предупреждающие о невероятном похолодании до «− 350°C». Эта очевидная техническая ошибка, вызванная лишним нулем, вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях и породила волну шуток от сибиряков. Некоторые отметили, что это «идеальная температура, чтобы поесть мороженого».

Официальный прогноз, опубликованный пресс-службой регионального главка МЧС, не содержал фантастических цифр. Ведомство сообщило о сохранении на территории области аномально холодной погоды с минимальными температурами − 35°C и ниже, а местами — с сильными морозами до − 40°C.

Интересной особенностью инцидента стал выборочный характер. По свидетельствам пользователей, часть абонентов получила сообщение с ошибкой, тогда как другим пришла корректная информация. Это указывает на сбой в одном из каналов или модулей автоматической рассылки, а не на системную ошибку в базовых данных метеомониторинга.

Эксперты отмечают, что подобные технические накладки, хотя и создают информационный шум, не отменяют реальных угроз — в данном случае, серьезных морозов, требующих от жителей тепло одеваться, ограничивать время пребывания на улице и проверять исправность систем отопления.

