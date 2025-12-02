Этот запах провоцирует на атаку: раскрыто, почему в декабре люди становятся приманкой для злобных ос

Жители европейской части России столкнулись с необычным для конца осени явлением: повышенной активностью ос. Вместо того чтобы впасть в спячку, насекомые продолжают летать, что вызывает жалобы на болезненные укусы и тревогу. Энтомолог Александр Каширский в разговоре с REGIONS объяснил, что причиной стал сбившийся из-за аномально теплой погоды биологический цикл.

Обычно рабочие осы и самцы к ноябрю естественным образом погибают, а в спячку уходят лишь оплодотворенные самки, будущие царицы. В этом году похолодание наступило позже, поэтому процесс затянулся, и часть колоний все еще активна, усиленно ищет пропитание для личинок. На фоне голода и непривычного цикла (отсутствия сна) некоторые «летучки» могут быть злыми.

Ключевой вывод эксперта, который должен успокоить людей: осы не охотятся на человека и не нападают первыми. Их агрессия — почти всегда реакция на неправильное поведение людей. Главными провокаторами являются резкие движения (попытки отмахнуться) и определенные запахи.

«Обезопаситься можно, не совершая резких движений, не применяя парфюм с ярким цветочным, сладким ароматом. Отпугнуть ос можно запахами мяты и эвкалипта», — уточнил эксперт.

Именно такие духи, а также запах алкоголя, могут привлечь насекомое, принявшего аромат за источник пищи. Частые укусы в шею и кисти рук происходят, когда севшую незаметно осу придавливают воротником или рукавом, после чего она жалит в испуге.

При встрече с осой главное — сохранять спокойствие, не махать руками и позволить ей улететь. Стоит избегать использования сладких цветочных духов на прогулках в парках или на дачных участках. Важно помнить, что, несмотря на временные неудобства, осы играют полезную роль в экосистеме как опылители и уничтожители вредителей.

По словам энтомолога, для самих популяций теплая осень не опасна — гораздо большее значение имеет суровость предстоящей зимы, но и к ней природа подготовилась, произведя цариц «с запасом». Так что наше терпение и понимание — лучшая тактика до наступления настоящих холодов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе заметили ажиотаж на хищные растения.