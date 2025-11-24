Этот «зеленый монстр» убивает тихо: жительница Подмосковья купила опасное растение, но не смогла от него избавиться

Жительница подмосковного Жуковска столкнулась с неожиданной проблемой после покупки экзотического растения. Как передает REGIONS , приобретя в строительном гипермаркете монстеру деликатесную, женщина с сыном обнаружили, что этот популярный комнатный цветок может представлять реальную опасность. Попытка вернуть товар оказалась безуспешной — согласно законодательству, живые растения не подлежат возврату.

Эксперты-ботаники подтверждают: монстера действительно содержит токсичные вещества в своих листьях. При контакте с кожей сок растения может вызывать серьезные ожоги, а при попадании в организм — привести к отравлению. Особую осторожность следует проявлять семьям с детьми и владельцам домашних животных, которые могут проявить интерес к крупным резным листьям.

В социальных сетях развернулась дискуссия о растении: некоторые пользователи вспомнили народные суеверия о монстере как об энергетическом вампире. Кто-то также вспомнил, что цветок считается «изгоняющим» мужчин из дома. Однако реальные риски оказались куда конкретнее всех этих мифов.

Специалисты по комнатным растениям рекомендуют размещать монстеру в нежилых помещениях — гостиных или просторных холлах, избегая установки в спальнях, детских комнатах и проходных зонах.

