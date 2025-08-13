Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику в Москве

Ева Карицкая, ранее известная как Карина Мельничук и бывшая супруга Паши Техника, представила проект надгробного монумента для рэпера, который планируется установить на Николо-Архангельском кладбище в столице.

Согласно проекту, фигура Паши Техника будет располагаться между двумя каменными плитами, в одну из которых интегрирован диджейский пульт. В руке у музыканта будет микрофон.

В июне Карицкая сообщила о завершении сбора средств, необходимых для создания и установки памятника. Особую благодарность она выразила белорусскому стримеру Мелстрою за его финансовый вклад.

Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в Таиланде. Причиной смерти стало отравление неустановленными веществами, после которого он несколько дней находился в искусственной коме.

