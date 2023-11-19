Эвакуированная из разрушенной Газы девятилетняя девочка Маша написала письмо Путину

Ребенок запостил в соцсетях фото своего письма российскому президенту владимиру Путину. в котором поблагодарил российские власти и его лично, что ее семья вывезена из сектора газа и находится сейчас в безопасности в России.

В своем послании Путину 9-летний ребенок призвал Путина остановить войну в секторе Газа и спасти мирных жителей анклава.

«Спасибо Вам, что помогли добраться до России, что спасли нашу жизнь, я очень рада, что я с семьёй наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!» - написала маленькая россиянка.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что из сектора Газа МЧС России вывезло порядка 550 россиян.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».