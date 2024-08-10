Эвакуированных из Курска детей-сирот разместили на базе «Лесная опушка» в Серпухове

Общероссийское движение «Здоровое Отечество» сообщило о размещении 100 детей из Курской области на спортивной базе «Лесная опушка» в подмосковном Серпухове. В числе приехавших 33 оставшиеся без попечения родителей ребенка-инвалида.

К приезду детей, которых курируют воспитатели Центра содействия семейному воспитанию «Пересвет», подготовлены программа психологической и спортивной реабилитации, а также запланированы занятия на спортивных и игровых площадках базы, а также в бассейне. Для всех детишек предусмотрено 5-разовое питание.

«Детей ждет солевая и травяная баня, занятия спортом с российскими чемпионами, эстафеты, занятия с педагогами и психологами, посещение служб в православных Храмах, обширная программа кинотеатра на территории базы и детская библиотека», — приводится в релизе пресс-службы движения «Здоровое Отечество».

По словам руководителя Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской, на сегодняшний день важно поддержать моральное состояние и позитивный настрой детей.

«Самое главное, что дети благополучно добрались и находятся в безопасности. Уже сегодня утром они радуются тому, что над ними летают не военные, а гражданские самолеты, пропали паника и страх. Мы со своей стороны подготовились и запланировали все необходимое для их психологической реабилитации и, конечно, обеспечим всем что потребуется» – подчеркнула она.

Как отметил в свою очередь директор Центра содействия семейному воспитанию «Первоцвет» Александр Панюков, «Лесная опушка» — очень хорошая база, детям тут есть чем заняться.

«Вот видите, дети радуются и смеются - это настоящий добрый смех, которого мы давно не слышали. Всем большое спасибо, мы очень рады оказаться здесь» – сказал Панюков.

Сообщается также, что в начале следующей недели эвакуированных из Курской области детей навестит подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.