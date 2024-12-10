Поселок Работино нужно не восстанавливать, а отстраивать заново, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, восстанавливать в этом населенном пункте нечего, на его территории остались лишь остовы зданий, которые проще снести.

Вопросы, связанные со строительством поселка, будут вынесены на федеральный уровень, добавил Балицкий.

Поселок Работино находится в 20 км от города Токмака в Запорожской области. ВС РФ тактически оставили данный населенный пункт в сентябре прошлого года. После атак ВСУ от него почти ничего не осталось. Поселок существует лишь на карте.

В феврале 2024 года российским бойцам удалось войти в Работино и закрепиться в нем. В мае населенный пункт полностью перешел под контроль российских военных.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.