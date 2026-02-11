«Евгений, ты не Христос!»: в РПЦ высказались о скандале с пенсионером, который хочет стать Иисусом

В Казани завершилась история человека, который решил стать богом по паспорту. Суд обязал местного жителя, сменившего имя на Исуса Петровича Христоса, вернуться к земному варианту. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» поддержал решение суда и раскриткиовал всех, кто пытается взять «божественное» имя.

Прежнее имя ответчика — Евгений Петрович Чекулаев, и именно так его теперь снова будут называть официальные органы. Прокуратура настаивала: смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом гражданина. К тому же, по версии обвинения, такое имя вводит людей в заблуждение ассоциацией с личностью Иисуса Христа, что является оскорблением чувств верующих.

В Русской православной церкви решение суда поддержали без колебаний. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с журналистами пояснил: использование имени Иисус для новорожденных — норма для стран Латинской Америки.

«Для России и стран Восточной Европы — это не принято. Если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», то, конечно, возникает вопрос о вменяемости», — сказал он.

Биография Евгения-Исуса добавляет его истории дополнительных красок. В прошлом он был судим за кражу и разбой, а в минувшем году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов в собственной квартире. Теперь к списку взысканий добавится и необходимость снова стать Чекулаевым. Впрочем, учитывая упорство, с которым казанский пенсионер отстаивал право называться Христом, не исключено, что история получит продолжение. Вопрос о пределах личной свободы и границах религиозной самоидентификации остается открытым, пусть даже прокуратура и РПЦ в этом споре заняли общую сторону.

Ранее сообщалось, что в Татарстане аннулировали смену имени из-за оскорбления чувств верующих.