Прокуратура против мессии: в Татарстане аннулировали смену имени из-за оскорбления чувств верующих

Ново-Савиновский районный суд Казани поставил точку в необычном споре о праве на имя. По иску прокурора ЗАГС обязан аннулировать запись о смене личных данных местного жителя, который официально именовал себя Исусом Петровичем Христосом. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для иска послужило заключение Министерства юстиции, согласно которому присвоение имен по религиозным мотивам не является неотъемлемым правом гражданина и вводит окружающих в заблуждение. Прокуратура также указала, что использование имени центральной фигуры христианства в повседневной жизни, особенно в контексте правонарушений, оскорбляет чувства верующих.

До того как лишиться звучного имени, казанец успел неоднократно попасть в криминальные сводки. В прошлом году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан, а в декабре он получил два года лишения свободы условно. Приставы подчеркивали, что «Христоса» приходилось доставлять на заседания принудительно из-за его нежелания подчиняться закону. Теперь осужденному придется переоформить все документы, вернувшись к личности Евгения Чекулаева.

