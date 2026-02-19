Евро упал, рубль вырос: сколько теперь стоит отдых в Турции, Египте и Таиланде для россиян?

Пока отельеры в популярных туристических странах в панике подсчитывают убытки, российские туристы потирают руки, пишет AmurMedia.ru. Отмечается, что путешествия за рубеж стали заметно выгоднее благодаря укреплению рубля. За год курс евро упал со 102 до 90 с небольшим рублей, и это при том, что мировые цены на проживание только растут.

В Турции отели подняли стоимость в валюте в среднем на 3%, в Египте — на 8%. Таиланд, Вьетнам и ОАЭ предпочли оставить цены на уровне прошлого года. Но из-за разницы курсов в рублевом эквиваленте все это теперь обходится дешевле, чем сезоном ранее. Туристы в экстазе, а отельеры кусают локти: им приходится либо снижать маржу, либо терять поток.

Эксперты советуют не останавливаться на достигнутом и подойти к планированию отпуска с умом, чтобы сэкономить еще больше.

Во-первых, следует смотреть билеты в соседних аэропортах при покупке билетов. Иногда вылет из другого города или прилет в альтернативный хаб может удешевить поездку на 15-20%.

Во-вторых, не нужно хватать страховку у туроператора, не сравнив цены с агрегаторами, ведь разница бывает существенной. В-третьих, не стоит привязываться к системе «все включено»: местные кафе и рынки часто предлагают еду вкуснее, аутентичнее и в разы дешевле.

В-четвертых, лучше пользоваться общественным транспортом. Экскурсионные автобусы и такси — основной пожиратель бюджета. Местные автобусы и метро довезут туда же за копейки.

И наконец, нужно ловить сезон внутри сезона, ведь цены могут различаться на 15-20% в зависимости от недели. Сдвиньте отпуск всего на несколько дней — и экономия станет приятным бонусом к отличному отдыху.

