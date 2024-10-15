В России «все есть, здесь высокое качество жизни», сообщил в своем телеграм-канале депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Евродепутат специально приехал в Москву, чтобы своими глазами увидеть, как живут граждане РФ. Он обратился к жителям западных с призывом перестать верить глупостям антироссийской пропаганды.

Блага отметил, что россиянам доступны все необходимые товары, в том числе «качественные, шикарные китайские и российские автомобили».

Ранее сообщалось о том, что депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в личном блоге рассказал, что приехал в Россию и намерен принести извинения за русофобию, которая активно распространяется на Западе.