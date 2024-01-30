Евродепутат предложил ЕК способ предотвратить «ядерную катастрофу» из-за действий России

Член Европарламента от Литвы Людас Мажилис поднял вопрос о новых санкциях против России, действия которой считает опасными и ведущими к «ядерной катастрофе». С соответствующим письмом ознакомился RT .

Мажилис в письме для Еврокомиссии утверждает, что ситуация между Россией и Украиной становится опасной и даже крайне тяжелой. Он спросил, планируют ли вводить санции против ядерной энергетики РФ. Он призвал не медлить с решением, так как считает, что «ядерная катастрофа» из-за действий России близка. Он обвинил в плохом исходе ситуацию с Запорожской АЭС.

«Вследствие провокаций, совершенных российскими военными на Запорожской АЭС, рассмотрит ли комиссия возможность введения санкций в отношении всего российского сектора ядерной энергетики в целом и государственной корпорации «Росатом» в частности?» — говорится в обращении Мажилиса.

По мнению политика, именно Еврокомиссия должна озаботиться вопросом ядерной и радиационной безопасности.

Политолог Александр Дудчак считает, что заявления Людаса Мажилиса безосновательны и ошибочны. К тому же, как считает эксперт, страны Прибалтики однажды сами отказались от атомной энергии, а теперь хотят выровнять остальных с собой из зависти.

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