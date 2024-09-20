Европарламент упустил возможность достижения мира на Украине. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление евродепутатов итальянской партии «Лига».

Вместо того чтобы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, Европейский парламент принял резолюцию, разрешающую Киеву наносить удары по территории Российской Федерации. Таким образом, ЕП упустил возможность предпринять шаги для достижения мирного разрешения.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что страны НАТО принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Однако их участие изменит его суть. В связи с этим от России можно будет ожидать шаги, исходящие из создаваемых подобным образом угроз для нее.

Накануне в МИД Турции рассказали, что будет обсуждаться в рамках мирных переговоров по Украине.