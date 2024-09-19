В МИД Турции рассказали, что будет обсуждаться в рамках мирных переговоров по Украине

Глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан отметил, что вопрос о снятии западных санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине.

В ведомстве заявили о возможном снятии санкций с России в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил РБК со ссылкой на интервью главы МИД Турции иностранному агентству.

Также Хакан Фидан подчеркнул, что Турция сохраняет свою приверженность посредничеству в деле достижения мирного решения между Москвой и Киевом. Все потому, что ситуация на Украине имеет поистине глобальное значение. А сам вопрос остается приоритетным для президента страны Эрдогана.

Ранее на Украине признали, что в 2022 году страна могла договориться с Россией.