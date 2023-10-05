Еврокомиссия выделила 50 миллиардов евро на поддержку Украины до 2027 года

Еврокомиссия выделила на поддержку Украины 50 миллиардов евро до 2027 года, проект уже поддержали депутаты Европарламента. Подробности сообщает ТАСС .

Комитеты по бюджету и иностранным делам внесли поправки в проект, но одобрили выделение Киеву 50 миллиардов евро. Средства пойдут на восстановление и модернизацию Украины с 2024 по 2027 год. Депутаты призвали быстрее одобрить проект бюджета, так как со следующего года не планируют принимать какие-либо положения о помощи Украине. При этом сообщается, что поправки, которые депутаты внесли в проект, требуют использовать российские активы для восстановления Украины. Также депутаты потребовали усилить борьбу с коррупцией и другими нарушениями, связанными с использованием европейских средств на Украине.

Также парламентарии предложили создать ресурс, на котором можно будет отслеживать передвижение средств, выделенных киевским властям. Отдельно политики потребовали обнародовать информацию о финансированиях, поступающих Киеву от третьих стран и организаций.

Проект выдвинут на голосование. Как только будет выработана общая позиция по вопросу, начнутся переговоры с отдельными странами.