«Европа должна быть наказана»: Медведев прокомментировал инцидент с тонущими моряками из РФ на Ursa Major
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с Ursa Major
Фото: [flickr.com]
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что инцидент с тонущими российскими моряками на судне Ursa Major не должен быть прощен Европе, которая отказалась принять их на борт судна Oslo Carrier 3 под норвежским флагом.
В своем телеграм-канале он подчеркнул, что по окончании гибридной войны, развязанной Западом против России, Европа должна понести ответственность за свои действия и это должно быть сделано всеми возможными способами.
Он призвал поддерживать любые деструктивные процессы, которые происходят на европейской территории.
«Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными», — написал Медведев.
По его словам, именно Европа выступает основным центром русофобии в мире и несет ответственность за срыв переговоров в Стамбуле.
Ранее Медведев заявлял, что президент Украины Зеленский допустил оскорбления в адрес Владимира Путина, тем самым «показав средний палец» Дональду Трампу.