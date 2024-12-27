«Европа должна быть наказана»: Медведев прокомментировал инцидент с тонущими моряками из РФ на Ursa Major

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что инцидент с тонущими российскими моряками на судне Ursa Major не должен быть прощен Европе, которая отказалась принять их на борт судна Oslo Carrier 3 под норвежским флагом.

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что по окончании гибридной войны, развязанной Западом против России, Европа должна понести ответственность за свои действия и это должно быть сделано всеми возможными способами.

Он призвал поддерживать любые деструктивные процессы, которые происходят на европейской территории.

«Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными», — написал Медведев.

По его словам, именно Европа выступает основным центром русофобии в мире и несет ответственность за срыв переговоров в Стамбуле.

Ранее Медведев заявлял, что президент Украины Зеленский допустил оскорбления в адрес Владимира Путина, тем самым «показав средний палец» Дональду Трампу.