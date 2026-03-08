Европа на границе: зачем граждане ЕС приезжали в Россию

Поток граждан Евросоюза в Россию в 2025 году составил почти полмиллиона человек. Чаще всего жители ЕС приезжали в страну с частными визитами и туристическими целями, следует из статистических данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, в течение прошлого года российскую границу пересекли около 440 тысяч граждан стран Европейский союз. Наиболее распространенной целью поездок стали частные визиты — таким образом в Россию приехали почти 167 тысяч человек.

Еще около 158 тысяч граждан ЕС посетили страну как туристы. Помимо этого, более 54 тысяч человек пересекли границу в качестве обслуживающего персонала транспортных средств.

Деловые поездки совершили примерно 47,3 тысячи европейцев. Еще около 10 тысяч граждан въехали в Россию по рабочим вопросам, а почти 2,9 тысячи — для учебы. Транзитом через страну проследовали 957 человек.

Статистика также показывает, что значительную часть приезжих составили граждане Германия — примерно каждый четвертый въезд из ЕС пришелся именно на них. Кроме того, около 160 тысяч посетителей были гражданами стран Балтии.

