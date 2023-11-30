Европа признала необходимость участия России в обсуждении безопасности

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признала, что нет смысла обсуждать ряд вопросов без участия России. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что здравая логика в ОБСЕ победила, так как все понимают важность участия России в обсуждении вопросов безопасности. Она подчеркнула, что это было очевидно, так как Россия имеет вес в географическом, энергетическом, экономическом ключе, а также в вопросах обеспечения безопасности и гуманитарной поддержки. По ее словам, Европа осознала, что обсуждать безопасность европейского континента без самой большой его представительницы бессмысленно.

Захарова добавила, что признание организацией необходимости участия России в обсуждении ключевых вопросов дает ОБСЕ шанс на продолжение существования.