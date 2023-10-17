Европа впервые проводит масштабные полевые учения с участием 16 стран

В Европе впервые в истории начались масштабные полевые учения, в которых принимают участие военнослужащие из 16 стран. Подробности сообщает ТАСС .

Во время полевых учений MILEX 23, государства-участники отработают высадку десанта на побережье. Как сообщил представитель ЕС Жозеп Боррель, совместные учения европейских стран пройдут на территории военно-морской базы в Испании. По словам Борреля, учения должны научить Европу совместно противостоять мировым угрозам в будущем. Также он считает, что полученный опыт пригодится для оперативного реагирования на происходящее в Израиле и Палестине.

Известно, что в Испании будут проходить обучение 2,8 тысячи военнослужащих из шестнадцати стран ЕС.