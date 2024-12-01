Европейских туристов приглашают посетить разрушенные города Украины

Украинские туристические компании решили заработать на иностранных туристах, предлагая им так называемые «военные туры». Туристам предлагают увидеть города, которые были разрушены в ходе военных действий, сообщает Sarganserländer.

Купить такой тур можно по цене от 150 до 200 евро. Некоторые турфирмы предлагают своим клиентам поехать в зону боевых действий. Такой тур обойдется в несколько тысяч евро.

На «военные туры» уже есть спрос. Так, предложение украинских компаний заинтересовало Ника Тана из США. В июле он посетил Харьков.

Мужчина признался, что хотел увидеть этот город, потому что считает, что жизнь на Западе «слишком удобна и легка».

Ранее сообщалось о том, что российский турист раскрыл причину срыва круиза в Антарктиду.