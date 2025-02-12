Европейский чиновник опроверг наличие у США плана по Украине

У властей США нет четкого плана по завершению вооруженного конфликта на Украине, заявил телеканалу Fox News европейский чиновник на условиях анонимности.

Он также отметил, что Вашингтон готов рассмотреть все варианты, которые предложат союзники.

Европейский чиновник также отметил, что, по мнению Запада, переговоры между Трампом, президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будут тяжелыми.

Как передает Fox News, в рамках предстоящего визита министра финансов США на Украину Скотта Бессента американский чиновник обсудит ряд вопросов, в том числе антироссийские санкции, расходование Киевом американских денег и редкоземельные металлы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении США раскрыть детали плана по Украине на Мюнхенской конференции.