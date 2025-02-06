Шеф-повар Сидоркин оценил европейское нововведение пищевого порошка из насекомых

С ближайшего понедельника в государствах Евросоюза сбудет возможным применение в продуктах до 4% порошка из насекомых, обработанных ультрафиолетом. Компании уже начали подавать заявки на включение данного ингредиента в различные блюда: молочные продукты, хлеб, макароны, сыры и джемы. Шеф-повар Денис Сидоркин оценил данную инициативу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, нельзя с уверенностью ответить на вопрос, станет ли подобная пища съедобной. Это даже больше технический аспект, чем вопрос вкуса.

Эксперт подчеркнул, что все же в данном случае речь идет все-таки о Европе, а не о России, и это является их внутренним делом. В целом люди всегда стремятся к экспериментам, и рано или поздно это должно было произойти. Так, в Азии уже давно практикуют подобную кухню.

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