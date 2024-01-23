Европейцы испугались победы Трампа на президентских выборах США

Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США пугает Евросоюз, ведь политик может лишить его военных складов и вызвать невероятные расходы в области обороны, пишет RuNews24.

Больше всего Европа боится потерять финансирование со стороны США. Республиканец Дональд Трамп проведет изменения в области обороны, помощи Украине, и в целом, задаст вектор на решение внутренних проблем страны. Фактически Трамп поможет Штатам, но отстранит их от активного участия в проблемах других стран. Хотя эти перспективы звучат хорошо для американцев, европейцев такое доводит до ужаса.

«Глубоко обеспокоены выборами 2024 года и тем, как они повлияют на альянс. Независимо от темы — будь то Украина или сплоченность НАТО, — это единственный вопрос, который сейчас волнует всех», — поделился опасениями экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.

В США вспомнили, как в 1939 году Рузвельт повел страну на участие войне против Гитлера, хотя жители были против. Смена Байдена на Трампа напоминает тот же сценарий. Сам республиканец уверен, что Европе давно стать более самостоятельной.

Ранее сообщалось, что славяне могут сравнять с землей Европу из-за украинского конфликта.