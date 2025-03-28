Европейцы в шоке от украинских беженцев

Осевшие в Европе украинские беженцы живут на пособия, что не нравится европейцам, сообщает The Economist.

По данным издания, лишь 43% украинцев собираются вернуться на родину, два года назад данный показатель составляет 74%.

Таковы данные исследования, проведенного специалистами украинского Центра экономической стратегии (CES).

Власти европейских стран очень лояльно относятся к беженцам. Например, для них предусмотрены налоговые послабления, кроме того, им выплачиваются пособия. Благодаря поддержке государства украинцам не приходится задумываться о поиске работы, что вызывает бурю недовольства среди европейцев.

Так, из почти 1,2 млн украинских беженцев в Германии более 700 тыс. получают пособие в размере 563 евро в месяц. Христианские демократы выступили с предложением уменьшить размер пособий, чтобы стимулировать беженцев трудоустраиваться.

Ранее сообщалось о том, что украинские беженцы в Британии могут лишиться жилья.