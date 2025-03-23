Украинские беженцы в Британии могут лишиться жилья

У украинских беженцев в Британии возникли проблемы: им сложно найти работу и сохранить жилье из-за неопределенной ситуации с продлением визы. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное Бирмингемским университетом, сообщает газета Telegraph.

По специальным программам для беженцев с Украины визу в Великобритании получили около 220 тысяч украинцев. Она действительна три года. Заявления на продление виз начали принимать 4 февраля, но период ожидания решения создает «большую неопределенность».

В результате четверо из десяти украинцев пожаловались, то им сложно сохранить работу и жилье, так как не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта.

Продлевать визу планируют 94% украинских беженцев, у 74% виза истекает к июлю.

Около 41% признались, что не могут трудоустроиться, а 22% пожаловались, что им не продлили трудовой договор. 26% респондентов сообщили, что не смогли продлить договор аренды жилья.

24% участников опроса сказали, что не смогли заключить новый договор на аренду жилья.

В исследовании приняли участие 1133 украинских беженцев в Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании зафиксирована трудноизлечимая эпидемия.