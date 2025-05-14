Политолог Евгений Михайлов заявил в беседе с RT, что Европа имеет виды на российские ресурсы, и может для этой цели использовать Украину.

Лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Европа хочет завладеть территориями РФ и разделить ее. По мнению эксперта Евгения Михайлова, Европа всегда стремилась расширить свои ресурсные возможности. Сейчас, на фоне происходящего на Украине, европейские лидеры видят лучший момент.

«Европа стремилась и стремится с помощью Украины не только поработить фактически Россию, но и завладеть ее ресурсами. Более того, Додик правильно говорит, что Россия победит. Россия — это не то государство, с которым стоит воевать Евросоюзу», — считает Михайлов.

По словам эксперта, в Европе еще остались лидеры вроде Додика, кто признает, что в страны ЕС фактически становятся через Украину захватчиками и целой организацией, заинтересованной в конфликте и обогащении за счет России.

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